الإفتاء تُصدر بيان هام بشأن موعد عيد الفطر المبارك 2019
الإثنين 03/يونيو/2019 - 03:38 م
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نشرت دار الإفتاء المصرية، بيان هام بشأن موعد عيد الفطر المبارك 2019 - 1440 هجريا، قائلة أنها الجهة الرسمية الوحيدة التي من شأنها إعلان عيد الفطر وهلال شوال.
وفي بيانها أوضحت دار الإفتاء، أن لجانها الشرعية والعلمية تستطلع هلال شهر شوال بعد غروب شمس اليوم الإثنين الـ29 من شهر رمضان لعام 1440 هجرية.
وأشارت الدار إلى أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية يعلن عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شوال من عدمه، اليوم عقب صلاة المغرب.
وطالبت دار الإفتاء، وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة عن ما ينشر حول أول أيام عيد الفطر المبارك، وانتظار بيانها في هذا الشأن، بعد صلاة المغرب.
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