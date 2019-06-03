"الصحة": مسح الوفود المشاركة في مباريات الأمم الافريقية من فيروس "سي" والأمراض غير السارية بالمجان

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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن أنه في إطار دور مصر الريادي وتزامنًا مع ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي في دورته الحالية، فسوف يتم تخصيص منافذ بجميع الاستادات المقامة عليها البطولة لمسح جميع الوفود والمشجعين من الدول الأفريقية المشاركة، وذلك من فيروس "سي" والأمراض غير السارية مجانًا، على أن يتم إعطاؤهم كارت مثيل الكارت الذي يحصل عليه المواطن المصري في مبادرة "100 مليون صحة"، والذي يتضمن نتائج الفحص، ولكن سيكون باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية، فضلًا عن توزيع مطويات تتضمن نصائح وإرشادات صحية توعوية للوقاية من الأمراض واتباع الأسلوب الأمثل للحياة الصحية السليمة.



جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان اليوم يرافقها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة استاد القاهرة الدولي والمقرر إقامة مباراة الافتتاح به، لمتابعة أعمال التجهيزات الجارية.



كما تم مراجعة خطة الإخلاء لاستاد القاهرة وجميع الملاعب التي ستقام عليها البطولة، وذلك بالتعاون بين وزارة الصحة والشباب والرياضة، والدفاع المدني، طبقًا لمعايير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، مشيرة إلى أن مصر حريصة على تحقيق أفضل تنظيم ممكن بما يليق باسم مصر، مؤكدةً أن الدولة المصرية ترحب بنقل خبراتها سواء في التنظيم، أوالتأمين الطبي، لجميع الدول الأفريقية، انطلاقًا من دورها الريادي في القارة الأفريقية.



وأشادت وزيرة الصحة بالتجهيزات والتنظيم الرائع من خلال وزارة الشباب والرياضة سواء لاستاد القاهرة أو للملاعب التي ستقام عليها البطولة، موضحةً أن الجميع يعمل كخلية نحل لإخراج البطولة بالشكل الذي يليق بسمعة واسم مصر.