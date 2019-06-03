ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الصحة" تخصص خطا ساخنا بالإنجليزية والفرنسية للضيوف المشاركين في مباريات الأمم الأفريقية

الإثنين 03/يونيو/2019 - 03:42 م
الصحة تخصص خطا ساخنا بالإنجليزية والفرنسية للضيوف المشاركين في مباريات الأمم الأفريقية
Advertisements
طباعة
منى صموئيل
 
Advertisements
كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن تخصيص الخط الساخن رقم "998" لجميع الضيوف المشاركين فى كأس الأمم الافريقية للاستفسار والإجابة عن كافة الأمور المتعلقة بالخدمات الصحية التي تقدمها مصر لضيوفها وذلك باللغتين الإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى الرقم "123" باللغة العربية.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان اليوم يرافقها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة استاد القاهرة الدولي والمقرر إقامة مباراة الافتتاح به، لمتابعة أعمال التجهيزات الجارية.

وقالت وزيرة الصحة، إنه سيتم استغلال هذا الحدث الرياضي المهم لوضع منافذ للتوعية بأضرار التدخين وتقديم النصائح والإرشادات للإقلاع عنه، موضحةً أنه سيتم توزيع هداية تذكارية للمشجعين غير المدخنين أو المقلعين عن هذه العادة السيئة، تحفيزًا لهم.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
-
x
17:30
-
الإكوادور
أوكرانيا
-
x
17:30
-
بنما
السنغال
-
x
20:30
-
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
سموحة
حرس الحدود
-
x
22:00
-
الزمالك