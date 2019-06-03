"الصحة" تخصص خطا ساخنا بالإنجليزية والفرنسية للضيوف المشاركين في مباريات الأمم الأفريقية

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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن تخصيص الخط الساخن رقم "998" لجميع الضيوف المشاركين فى كأس الأمم الافريقية للاستفسار والإجابة عن كافة الأمور المتعلقة بالخدمات الصحية التي تقدمها مصر لضيوفها وذلك باللغتين الإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى الرقم "123" باللغة العربية.



جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان اليوم يرافقها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة استاد القاهرة الدولي والمقرر إقامة مباراة الافتتاح به، لمتابعة أعمال التجهيزات الجارية.



وقالت وزيرة الصحة، إنه سيتم استغلال هذا الحدث الرياضي المهم لوضع منافذ للتوعية بأضرار التدخين وتقديم النصائح والإرشادات للإقلاع عنه، موضحةً أنه سيتم توزيع هداية تذكارية للمشجعين غير المدخنين أو المقلعين عن هذه العادة السيئة، تحفيزًا لهم.