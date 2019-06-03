بنك الكويت المركزى: إصدار سندات بقيمة 360 مليون دينار كويتي

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 360 مليون دينار كويتي.

وقال البنك المركزي في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أجل الإصدار ستة أشهر بمعدل عائد 3.125 في المئة. وكان آخر اصدار سندات وواوراق لبنك الكويت المركزي الاثنين الماضي بقيمة 160 مليون دينار لأجل ستة أشهر.





من جهة اخرى ،أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 37.09 نقطة ليبلغ مستوى 5628.6 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.66 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 94.9 مليون سهم تمت من خلال 4759 ألف صفقة نقدية بقيمة 22.5 مليون دينار كويتي.





وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 13.6 نقطة ليصل إلى مستوى 4736.1 نقطة بنسبة 0.29 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 49.4 مليون سهم تمت عبر 1843 صفقة نقدية بقيمة 3.4 مليون دينار. كما ارتفع مؤشر السوق الأول 48.5 نقطة ليصل إلى مستوى 6090.5 نقطة بنسبة ارتفاع 0.80 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 45.5 مليون سهم تمت عبر 2916 صفقة بقيمة 19 مليون دينار.