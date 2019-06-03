"الصحة": رفع درجة الاستعداد لاستقبال وفود ومشجعي الدول المشاركة في مباريات أمم أفريقيا

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم وضع خطة وقائية تتضمن رفع درجة الاستعداد في جميع منافذ الحجر الصحي بجميع المطارات والموانئ إلى الدرجة القصوى لاستقبال وفود ومشجعي الـ24 دولة أفريقية المشاركة في البطولة، وتوفير كافة التطعيمات الخاصة بكل دولة، لافتةً إلى أنه سيتم أخذ عينات دورية من المياه والغذاء بفنادق المشجعين والوفود المشاركة بالبطولة للتاكد من سلامتها، كما سيتم رش الحدائق بفنادق الضيوف للتخلص من ناقلات الأمراض بصفة دورية وطبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.



جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان اليوم يرافقها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة استاد القاهرة الدولي والمقرر إقامة مباراة الافتتاح به، لمتابعة أعمال التجهيزات الجارية.