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أسيوط تكرم حفظة القرآن الكريم في مسابقة تحمل اسم مدير الأمن الراحل

الإثنين 03/يونيو/2019 - 03:37 م
أسيوط تكرم حفظة القرآن الكريم في مسابقة تحمل اسم مدير الأمن الراحل
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سحر فاروق الحمداني
 
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كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، عددًا من المتسابقين الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم بمسجد ناصر بحي شرق مدينة أسيوط والتي نظمتها مديرية الأوقاف باسم الراحل اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط تخليدا لذكراه والذي وافته المنية خلال الأيام الماضية إثر حادث مروري أثناء تفقده إحدى التمركزات الأمنية بطريق أسيوط - القوصية قبل الإفطار.

حضر التكريم المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط والدكتور خلف عمار مدير عام الوعظ والارشاد بأسيوط والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة بأسيوط.

حيث تحدث وكيل وزارة الأوقاف وذكر فضل تلاوة القرآن الكريم والتخلق بأخلاقه والعمل بما جاء فيه وإدراك القيم السامية والنبيلة فيه والتي تدعو إلى مكارم الأخلاق وقدم الشكر لمحافظ أسيوط على حرصه الشديد على رعايه هذه المسابقات التى تدعو إلى حفظ كتاب الله معلنًا إهداء تلك المسابقة لروح اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط الراحل.

وقال المحافظ إنه تم تنظيم المسابقة بإسم الراحل اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط تخليدًا لذكراه وتكريمًا له ولأعماله قائلا "نحتسبه عند الله من الشهداء وأن يدخله الله فسيح جناته".

وأشار المحافظ إلى دعم ورعاية المحافظة لكافة المسابقات التي تعمل على اكتشاف المتفوقين والمتميزين في كافة المجالات وخاصة المسابقات الدينية التي تهدف إلى ترسيخ القيم الإسلامية والأخلاقية ونشر مبادئ الدين الإسلامي الوسطية الصحيحة منوهًا أن حفظ القرآن الكريم يشجع صاحبه على التفوق الدراسي والتخلق بالأخلاق النبيلة.

 وفى الختام تم تكريم الفائزين في حفظ القرآن الكريم ومنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية  تحفيزا لهم كما تم تكريم الأئمة المتميزين بالمديرية والموظفين المثاليين ثم تم تكريم المشرفين على المسابقة وأعضاء لجنة التحكيم نظرًا لما بذلوه من جهد ملموس لانجاح المسابقة وخروجها في أحسن صورة.
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