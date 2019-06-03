البحرين تسمح للشركات الأجنبية بتملك 100% في مشروعات استخراج النفط والغاز
الإثنين 03/يونيو/2019 - 03:40 م
Advertisements
Advertisements
قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن البحرين سمحت للشركات الأجنبية بتملك 100 في المئة في مشروعات استخراج النفط والغاز الطبيعي داخل المملكة، بموجب قرار أصدره رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اليوم الأحد.
ولتحقيق ذلك، يجب أن تكون الشركة الأجنبية الأم وقعت أو في المراحل النهائية لتوقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي مع حكومة مملكة البحرين، بحسب القرار.
Advertisements
المزيد عن: المملكة العربية السعودية المستثمرون الأجانب والبحرين السعودية الاقتصاد المصرياليوم اخبار الاقتصاد الان
- تعيين أول سيدة بحرينية في منصب رفيع المستوى بقطاع النفط والغاز
- بعدد 44 عام.. شركة ألمانية تضخ 500 مليون دولار بقطاع البترول في مصر
- "إيني" توقع مذكرة تفاهم للتنقيب في القاطع البحري الشمالي بالبحرين
- رئيس وزراء البحرين يعزز اقتصاد بلاده عبر تطوير تنويع القطاعات
- البحرين تدشن مشروع تحديث مصفاة نفط "بابكو" العملاقة
- البرازيل تعتزم السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار في تعدين اليورانيوم
- مجلس الوزراء البحرينى يوافق على اتفاقية التعاون الجمركي مع مصر
- البحرين تصدر قراراً عاجلاً بشأن استخراج الشركات الأجنبية النفط والغاز
- البحرين تسمح للأجانب بتملك مشاريع النفط والغاز
- البحرين تسمح بالملكية الكاملة في مشاريع النفط والغاز