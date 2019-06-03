ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

البحرين تسمح للشركات الأجنبية بتملك 100% في مشروعات استخراج النفط والغاز

الإثنين 03/يونيو/2019 - 03:40 م
البحرين تسمح للشركات الأجنبية بتملك 100% في مشروعات استخراج النفط والغاز
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن البحرين سمحت للشركات الأجنبية بتملك 100 في المئة في مشروعات استخراج النفط والغاز الطبيعي داخل المملكة، بموجب قرار أصدره رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اليوم الأحد.

ولتحقيق ذلك، يجب أن تكون الشركة الأجنبية الأم وقعت أو في المراحل النهائية لتوقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي مع حكومة مملكة البحرين، بحسب القرار.
Advertisements
المزيد عن: المملكة العربية السعودية المستثمرون الأجانب والبحرين السعودية الاقتصاد المصرياليوم اخبار الاقتصاد الان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
-
x
17:30
-
الإكوادور
أوكرانيا
-
x
17:30
-
بنما
السنغال
-
x
20:30
-
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
سموحة
حرس الحدود
-
x
22:00
-
الزمالك