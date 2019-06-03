البحرين تسمح للشركات الأجنبية بتملك 100% في مشروعات استخراج النفط والغاز

قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن البحرين سمحت للشركات الأجنبية بتملك 100 في المئة في مشروعات استخراج النفط والغاز الطبيعي داخل المملكة، بموجب قرار أصدره رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اليوم الأحد.





ولتحقيق ذلك، يجب أن تكون الشركة الأجنبية الأم وقعت أو في المراحل النهائية لتوقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي مع حكومة مملكة البحرين، بحسب القرار.