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وزيرا الرياضة والصحة يتفقدان استاد القاهرة

الإثنين 03/يونيو/2019 - 02:50 م
وزيرا الرياضة والصحة يتفقدان استاد القاهرة
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دينا نبيل
 
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تفقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهالة زايد وزيرة الصحة، ستاد القاهرة ، استعداداً لبطولة  الأمم الإفريقية والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية يونيو الجاري .

واطلع وزير الشباب والرياضة وزيرة الصحة علي التجهيزات وما تم من أعمال تطوير بالاستاد، مؤكداً أن اجتماع اليوم مع وزيرة الصحة للوقوف علي أرض الواقع علي تنسيق الوزارتين من حيث الاستعداد  لمواكبة  هذا الحدث الهام،  ولتلبية متطلبات المشجعين من المصريين والأجانب.

وأكد أشرف صبحي متابعته المستمرة لاستعدادات وزارة الصحة مع اللجنة المنظمة للبطولة وما تم من استعدادات بشأن غرف العمليات للوزارة والتي سيبدأ عملها من يوم ١٥ مايو حتي انتهاء البطولة علي مدار ٢٤ ساعة ، موجهاً بنشر الخط الساخن لوزارة الصحة الخاص بالبطولة (٩٩٨) علي بوابة وزارة الشباب والرياضة، مشيراً انه سيتم التنسيق بين الوزارتين واللجنة المنظمة لنشر فريق  للطواريء بالمدرجات .

وأوضحت وزيرة الصحة أن الوزارة قامت بتجهيز الاستعدادات اللازمة لاستقبال الوفود في مطار القاهرة ، مبينة ان الوزارة تركز علي الجزء الوقائي لخروج البطولة بالشكل اللائق.

وأشارت هالة زايد ان الوزارة ستقوم بعمل فحص لفيرس  c ، والسكر والضغط مجاناً للمشجعين القادمين من الدول الافريقية ، مبينة أن الوزارة تسعي لتضافر جهودها مع كافة المؤسسات المعنية لتكون مصر حالة يسترشد بها الجميع في تنظيم البطولة.
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