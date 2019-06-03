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اتبعي هذه الطرق قبل النوم يوميا

الإثنين 03/يونيو/2019 - 02:44 م
اتبعي هذه الطرق قبل النوم يوميا
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نقدم لكِ عزيزتي طرق وخطوات يجب اتباعها بشكل يومي قبل النوم، وتكون فيما يلي:-

1- إزالة المكياج
اختاري لتنظيف بشرتك مستحضرا دهنيا، بلسم أو زيت لإزالة المكياج بما يتناسب مع طبيعة، بشرتك لتتمكن من التقاط الدهون المتراكمة على البشرة، وتساعد على التخلص من الإفرازات التي تمنعها من التنفس بشكل جيد.

2- التغذية
يجب استخدام اللوشن المناسب لبشرتك فهو بمثابة مصل فعال لتغذية البشرة بالعمق، فهو فعال ضد البقع أو الشيخوخة.

3- الترطيب
يشكل الليل الفترة التي تتجدد فيها البشرة، ولذلك يجب تغذيتها بعناصر فعالة تناسب طبيعتها، ومنها الفيتامينات من فئة (C) و(E) ذات المفعول المضاد للأكسدة والمعزز للشباب قبل النوم.
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