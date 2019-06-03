تبدأ من الغد.. البنك التجارى الدولى يعطل العمل بكافة فروعه لمدة 5 أيام

قرر البنك التجارى الدولى، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق 4 يونيو 2019 وحتى الخميس الموافق 6 يونيو 2019، أى لمدة 3 أيام، بمناسبة عيد الفطر المبارك، عل أن يعاود البنك العمل يوم الأحد القادم الموافق 9 يونيو 2019.





يشار إلى أن البنوك الالكترونية وماكينات الصرف الآلى تعمل بكامل قوتها في جميع أنحاء الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.