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تبدأ من الغد.. البنك التجارى الدولى يعطل العمل بكافة فروعه لمدة 5 أيام

الإثنين 03/يونيو/2019 - 02:39 م
تبدأ من الغد.. البنك التجارى الدولى يعطل العمل بكافة فروعه لمدة 5 أيام
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قرر البنك التجارى الدولى، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق 4 يونيو 2019 وحتى الخميس الموافق 6 يونيو 2019، أى لمدة 3 أيام، بمناسبة عيد الفطر المبارك، عل أن يعاود البنك العمل يوم الأحد القادم الموافق 9 يونيو 2019.

يشار إلى أن البنوك الالكترونية وماكينات الصرف الآلى تعمل بكامل قوتها في جميع أنحاء الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك. 

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