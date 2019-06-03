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يوفنتوس يرصد 85 مليون يورو لضم دي ليخت قبل برشلونة

الإثنين 03/يونيو/2019 - 02:44 م
يوفنتوس يرصد 85 مليون يورو لضم دي ليخت قبل برشلونة
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يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي، لضم ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة توتو سبورت الإيطالية إن يوفنتوس ينافس مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ وبرشلونة لضم دي ليخت في الصيف.

وتابعت الصحيفة أن برشلونة كان الوجهة المفضلة لدي ليخت في الفترة الماضية لكن الفرق المهتمة تريد بقوة ضم قائدأياكس وآخر المنضمين لسباق ضمه يوفنتوس الذي رصد 85 مليون يورو لإتمام صفقة التعاقد مع صاحب الـ19 عاما في الصيف.
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