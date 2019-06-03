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أسهل طرق لتنظيف المنزل قبل العيد

الإثنين 03/يونيو/2019 - 02:36 م
أسهل طرق لتنظيف المنزل قبل العيد
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طرق سهلة لتنظيف المنزل لدى المتزوجات حديثا، تعرفوا عليها في السطور التالية:

1- تنظيف الغبار
يفضل تنفيض الغبار دون استخدام المياه، ولكن إذا وجدت آثار لبصمات يمكن استخدام قماشة مبللة بماء دافئ.

2- تغيير فرش السرائر والأثاث
انتقلي من غرفة إلى أخرى تغيريين ملايات السرائر والأقمشة التي تغطي الأثاث، كما يمكنك ترتيب الخداديات الموضوعة على الأريكة.

3- رش السوائل المنظفة
استخدمي السوائل المنظفة للأسطح قبل التنظيف، واتركيها تتفاعل مع الأسطح أولاً فتذيب البقع.

4- تلميع المرايا والزجاج
استخدمي قماشتين واحدة مبللة والأخرى جافة لتلميع المرايا والأسطح الزجاجية الموجودة في المنزل، أو يمكنك استخدام قماشة مبللة مع ورق جرائد لتجنب أي آثار على الأسطح.
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