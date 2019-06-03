أسهل طرق لتنظيف المنزل قبل العيد

طرق سهلة لتنظيف المنزل لدى المتزوجات حديثا، تعرفوا عليها في السطور التالية:





1- تنظيف الغبار

يفضل تنفيض الغبار دون استخدام المياه، ولكن إذا وجدت آثار لبصمات يمكن استخدام قماشة مبللة بماء دافئ.





2- تغيير فرش السرائر والأثاث

انتقلي من غرفة إلى أخرى تغيريين ملايات السرائر والأقمشة التي تغطي الأثاث، كما يمكنك ترتيب الخداديات الموضوعة على الأريكة.





3- رش السوائل المنظفة

استخدمي السوائل المنظفة للأسطح قبل التنظيف، واتركيها تتفاعل مع الأسطح أولاً فتذيب البقع.





4- تلميع المرايا والزجاج

استخدمي قماشتين واحدة مبللة والأخرى جافة لتلميع المرايا والأسطح الزجاجية الموجودة في المنزل، أو يمكنك استخدام قماشة مبللة مع ورق جرائد لتجنب أي آثار على الأسطح.