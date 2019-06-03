ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إعدام 365 كلبا ضالا في الفيوم

الإثنين 03/يونيو/2019 - 02:43 م
إعدام 365 كلبا ضالا في الفيوم
أرشيفية
Advertisements
طباعة
ريهام على
 
Advertisements
قامت إدارة الطب الوقائي بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الفيوم، تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد عقل مدير عام المديرية، بمتابعة الاستعداد والتحضير للحملة القومية الثانية لمرضى الحمى القلاعية والوادي والمزمع القيام بها خلال الشهر القادم.

وقامت إدارة التلقيح الصناعي بإجراء عمليات التلقيح الصناعي لعدد 391 حيوان وإجراء الكشف علي 538 حيوان، إضافة لعمل الاختبارات الدورية لمرض البروسيلا لعدد 349 حيوان واختبارات الدرن لعدد 24 حيوان من خلال إدارة الأمراض المشتركة، كما قام مسئولو مكافحة الكلاب الضالة بإعدام 365 كلبا ضالا.

قامت إدارة الرعاية التناسلية بتشخيص حمل 241 حيوان ومسببات ضغف الخصوبه لعدد 12 حيوان.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
-
x
17:30
-
الإكوادور
أوكرانيا
-
x
17:30
-
بنما
السنغال
-
x
20:30
-
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
سموحة
حرس الحدود
-
x
22:00
-
الزمالك