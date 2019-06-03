إعدام 365 كلبا ضالا في الفيوم

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قامت إدارة الطب الوقائي بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الفيوم، تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد عقل مدير عام المديرية، بمتابعة الاستعداد والتحضير للحملة القومية الثانية لمرضى الحمى القلاعية والوادي والمزمع القيام بها خلال الشهر القادم.



وقامت إدارة التلقيح الصناعي بإجراء عمليات التلقيح الصناعي لعدد 391 حيوان وإجراء الكشف علي 538 حيوان، إضافة لعمل الاختبارات الدورية لمرض البروسيلا لعدد 349 حيوان واختبارات الدرن لعدد 24 حيوان من خلال إدارة الأمراض المشتركة، كما قام مسئولو مكافحة الكلاب الضالة بإعدام 365 كلبا ضالا.



قامت إدارة الرعاية التناسلية بتشخيص حمل 241 حيوان ومسببات ضغف الخصوبه لعدد 12 حيوان.



