محمد إمام يسترد ابنه بالقوة ويلقن كريم عبدالعزيز علقه موت





شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "هوجان"، بطولة الفنان محمد إمام، اجواء من الكوميديا، والاكشن بينه وبين ابطال العمل.





بدات احداث الحقلة بعودة "هوجان"، إلى منزله بالقاهرة بعد ان قضى أيام فى الصعيد، ويفاجأ بوجود "لطفى الحراق" وهو يحاول خطف كرم أخو زوجته "نوجا"، ويهدده بالسلاح ولكن "هوجان".





وفي نفس السياق اخبر كرم بأن كمال الصغير ابن نوجا هو ابنه، وليس ابن "الحراق"، الذى هرب، ليصطحب "هوجان"، كرم للذهاب وراءه إلى أن يصل المنزل ويضربهم ويصطحب ابنه معه ويقرر تغيير اسمه إلى صالح.





"هوجان"، مسلسل مصرى من أنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن اخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.



