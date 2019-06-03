ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد إمام يسترد ابنه بالقوة ويلقن كريم عبدالعزيز علقه موت

الإثنين 03/يونيو/2019 - 02:35 م
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

شهدت الحلقة الثامنة والعشرون  من مسلسل "هوجان"، بطولة الفنان محمد إمام، اجواء من الكوميديا، والاكشن بينه وبين ابطال العمل.

بدات احداث الحقلة بعودة "هوجان"، إلى منزله بالقاهرة بعد ان قضى أيام فى الصعيد، ويفاجأ بوجود "لطفى الحراق" وهو يحاول خطف كرم أخو زوجته "نوجا"، ويهدده بالسلاح ولكن "هوجان".

وفي نفس السياق اخبر كرم بأن كمال الصغير ابن نوجا هو ابنه،  وليس ابن "الحراق"، الذى هرب، ليصطحب "هوجان"، كرم للذهاب وراءه إلى أن يصل المنزل ويضربهم ويصطحب ابنه معه ويقرر تغيير اسمه إلى صالح.

"هوجان"، مسلسل مصرى من أنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن اخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
-
x
17:30
-
الإكوادور
أوكرانيا
-
x
17:30
-
بنما
السنغال
-
x
20:30
-
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
سموحة
حرس الحدود
-
x
22:00
-
الزمالك