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عاجل.. وزير الداخلية يتفقد لجان امتحانات كلية الشرطة (صور)

الإثنين 03/يونيو/2019 - 02:35 م
عاجل.. وزير الداخلية يتفقد لجان امتحانات كلية الشرطة (صور)
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هبة عبد الحفيظ
 
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تفقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية، لجان امتحانات طلبة كلية الشرطة واطمأن سيادته على انتظام سير الامتحانات.

وأكد الوزير خلال تفقده للجان على أهمية الإعداد والتأهيل الجيد لطلبة كلية الشرطة وتسلحهم بالعلم والمعرفة ليكونوا قادرين على حمل أمانة الدفاع عن أمن الوطن، فى إطار من الالتزام بأحكام القانون وإعلاء قيم حقوق الإنسان بما يضمن دعم رسالة الأمن وتحقيق الاستقرار، معربًا عن ثقته بمستوى التدريب والتأهيل الذى يحصل عليه طلبة كلية الشرطة، واكتسابهم المهارات المطلوبة التى تمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف الأمنية بكفاءة عالية.

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المزيد عن: وزير الداخليه طلبه كليه الشرطه سير الامتحانات
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