تموين بورسعيد: ضبط نصف طن لحوم فاسدة قبل توزيعها في العيد





تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد في حملة قادها مجدي الخضر وكيل المديرية، من ضبط نصف طن لحوم فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي وذلك قبل بيعها للمواطنين مُصنعة خلال أيام العيد.كان "الخضر" تمكن من التحفظ علي اللحوم في حالة إحلال وذلك في معمل لصناعة البرجر والسجق والكفته بحي الزهور، واكد مجدي الخضر ان الحملات مستمرة لحماية المواطنين والحفاظ علي استقرار وانتظام السوق خلال أيام العيد.جاء ذلك خلال حملة مكبرة تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكثيف الحملات علي الاسواق، وتنفيذًا لتوجيهات ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بانطلاق الحملة، وبالاشتراك مع الاجهزة الرقابية بمديرية التموين برئاسة السيد النجدى مدير الرقابة والمهندس خالد فهمى رئيس الرقابة وابراهيم الدهرى.