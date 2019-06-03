عودة مواعيد نفقي الأزهر.. ننشر استعدادات القاهرة لاستقبال عيد الفطر

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عن انتهاء هيئة النقل العام من استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.





وشدد محافظ القاهرة على اللواء مهندس رزق على رئيس هيئة النقل العام بضرورة توفير خدمات النقل العام في جميع أنحاء القاهرة خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنون بكثافة في العيد وكذلك القيام بأعمال الصيانة المطلوبة للأتوبيسات النهرية للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين الراغبين في القيام برحلات نيلية .









ووجه اللواء خالد عبد العال لشرطة المسطحات والبيئة لتكثيف الإجراءات والتدابير الوقائية لتحقيق السيطرة الأمنية على صفحة نهر النيل، واستمرار حملات المرور والتفتيش على المراسي والعائمات بجميع أنواعها الثابتة والمتحركة للوقوف على مدى التزامها باشتراطات الملاحة النهرية والدفاع المدني وتعيين الخدمات الأمنية على المراسي النيلية لتنظيم صعود وهبوط المواطنين خلال فترة العيد وإحكام الرقابة على مراكب التنزه قبيل وأثناء العيد والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير في مياه النيل.









وأكد اللواء مهندس رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة أنه سيتم تركيز أوتوبيسات هيئة النقل العام في المناطق التاريخية والترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى بمحافظاتها الثلاث ليقوم بخدمة حدائق الدولية والأزهر وبدر وخدمات الحديقة اليابانية وحديقة 6 أكتوبر بحلوان، بالإضافة إلى خدمات منطقة القلعة وحديقة الفسطاط بمصر القديمة ، إلى جانب عدد من الوحدات النهرية السياحية والعادية لخدمة مدينة القناطر الخيرية وحديقة الحيوان .





وأضاف رئيس الهيئة أن هناك غرفة عمليات بالهيئة تعمل طوال العيد علي مدار 24 ساعة لمواجهة أي حالات طارئة متعلقة بالتشغيل، كما أن كافة أعداد الوحدات العاملة قابلة للزيادة الفورية وفقاً لتدفقات المواطنين علي المناطق المختلفة، إلى جانب تشغيل منظومة التتبع الالكتروني للسيارات (G.P.S) التى تحقق المزيد من أحكام السيطرة والمراقبة .



