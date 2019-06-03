توزيع 50 ألف كيس قمامة على رواد الحدائق بالجيزة خلال عيد الفطر

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع كفاءة النظافة وتجميل الشوارع الرئيسية والميادين والتأكد من عدم وجود أى سلبيات تواجه المواطنين خلال أيام العيد مع التأكد من أعمال الصيانة للمسطحات الخضراء بالحدائق العامة بالشوارع والميادين وقص وتهذيب الأشجار ووضع تشكيلات من الزهور والنباتات المزهرة بالشوارع والميادين.





وجهزت هيئة النظافة والتجميل 50 ألف كيس قمامة لتوزيعها على رواد الحدائق مجانا إضافة إلى تجهيز 4 سيارات للمياه والشفط لدورات المياه بالمنطقة الأثرية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للسياحة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بجميع الوحدات ومديريات الخدمات يرأسها احد المسئولين ممن لديهم القدرة على التصرف فى مواجهة الأزمات والكوارث وغيرها من الأحداث وإخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة فور وقوع أى أحداث .





ووجه راشد بالالتزام بتواجد مسئولين على مستوى عالى من الكفاءة الفنية والإدارية بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والإنارة والمستشفيات والوحدات الصحية فى مواقعهم خلال أيام العيد وقيامهم بتفقد أعمال المرافق للتأكد من سلامتها وتوصيل الخدمات كاملة لجمهور المواطنين وإصلاح أى أعطال قد تطرأ خلال هذه الفترة.