"التسليم أكتوبر القادم".. تفاصيل إنشاء 3 كباري مشاة كهربائية بمحور التسعين بالقاهرة الجديدة

"الانتهاء من الهياكل الخرسانية والأساسات.. التسليم أكتوبر القادم".. تفاصيل إنشاء 3 كباري مشاه كهربائية بمحور التسعين في القاهرة الجديدة

مازالت خطة التطوير التي تعمل عليها الدولة من أجل تيسير حركة المواطنين، وتسهيل أسلوب الحياة لهم تعمل على قدم وساق، واستمراراً لدفع عجلة التنمية، تم وضع خطة عاجلة لإنشاء عدد 3 كباري مشاه بمحور التسعين الجنوبى بمدينة القاهرة الجديدة، على أن تكون الكباري مزودة بسلالم كهربائية للتيسيرعلى المواطنين وخصوصا المرضى وكبار السن، وللحد من حوادث الطرق.





16 مليار جنية

وكشف الدكتور محمد سعد الدين، رئيس مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، عن حجم الميزانية التى تم اعتمادها لمدينة القاهرة الجديدة للعام المالى الجديد 2018-2019 والتى تتجاوز 16 مليار جنيه لخدمة التنمية بها.





وأوضح سعد الدين أن الميزانية تشمل 8 مليارات جنيه للمشروعات السكنية، و4 مليارات جنيه لتطوير شبكة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بالمدنية، وباقى المبلغ موزع على شبكات الصرف الصحي والكهرباء والمياه بالمدينة، والتعليم والصحة، وباقى الخدمات.





2 كوبري مشاة

بدأت شركة المقاولون العرب، في العمل بتنفيذ عدد 2 كوبري مشاه، الأول بمدخل الشويفات، والآخر أمام البنوك والمستشفي الجوي، على أن يتم استكمال الكوبري الثالث بعد التنسيق مع إدارة المرور كمرحلة ثالثة.





أعمال الخوازيق وصب القواعد والأساسات

وقال رئيس الجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عادل النجار، أنه تم الانتهاء من الهياكل الخرسانية لعدد 2 كوبري (أعمال الخوازيق – وصب القواعد والأساسات – وصب المخدات – وجار العمل الآن علي قواعد السلالم الكهربائية والمعدنية، وتصنيع البواكي المعدنية بالمصنع حتي يتم تركيبها بالموقع )، كما أنه جارِ التنسيق مع إدارة المرور بالمدينة لاختيار مكان الكوبري الثالث .





الحفاظ على أرواح المواطنين وتسهيل عمليات السير

وقال رئيس الجهاز: يأتي ذلك فى إطار سعي جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، للحفاظ على أرواح المواطنين والتيسير عليهم في عمليات السير.





أكتوبر القادم

وأشار إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع فى أكتوبر القادم طبقا للبرنامج الزمنى المقدم من الشركة المنفذة، وطبقا لأمر الإسناد الصادر في هذا الشأن.







