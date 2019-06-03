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"التموين" تكشف خطتها لاستقبال عيد الفطر

الإثنين 03/يونيو/2019 - 02:22 م
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هدى عبدالرازق
 
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قال أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة للرقابة على التجارة الداخلية، إن الوزارة وضعت خطة للاستعداد لاستقبال عيد الفطر، حيث من المقرر المرور على الأسواق التجارة كلها، وتشديد الرقابة على المصانع والمخازن المنتجة لكحك العيد، والرقابة على محلات الملابس.

وأشار "أبو الفضل"، خلال حواره ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، إلى أن المواطن المصري يقبل على شراء اكعك والرنجة وافسيخ بعد شهر رمضان، وفي خلال أيام العيد، ولهذا هناك رقابة مشددة من وزارة التموين على منافذ بيع تلك السلع.

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