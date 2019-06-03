التعليم: جميع المحافظات تسلمت أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي ماعدا القاهرة والجيزة
الإثنين 03/يونيو/2019 - 02:15 م
ريم محمود
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قال خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن وزارة التربية والتعليم أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات والتي ستبدأ ٨ يونيو الجاري.
وأضاف خالد عبد الحكم، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين، أن جميع محافظات جمهورية مصر العربية وصلت لها أسئلة امتحانات الثانوية العامة ماعدا القاهرة والجيزة يتم التسليم لها يوميا بعد عمل عملية الصندقة لها.
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