لعروس عيد الفطر.. طرق طبيعية للتخلص من حب الشباب في المنزل
الإثنين 03/يونيو/2019 - 02:14 م
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من المشاكل المزعجة للفتيات هي حبوب البشرة، التي تسبب شكل غير جذاب للوجه وتترك الندبات والآثار وتحتاج لعناية مكثفة للتخلص منها، وهناك الكثير من الطرق الطبية والطبيعية للتقليل من حبوب البشرة في المنزل إذا كان حفل زفافك في عيد الفطر 2019
استخدام مكونات طبيعية بطريقة التدليك على الوجه مثل البابايا، أو قشر الموز، أو زيت الصبار، فتساعد على تنظيف البشرة وإزالة الإفرازات الدهنية.
استخدام غسول طبي لتنظيف البشرة مرتين يوميا.
يساعد عصير الليمون في التخلص أو التخفيف من حب الشباب.
اختيار نوع كريم ترطيب وعناية بالبشرة يناسب نوع البشرة ويساعد في حل مشكلة حب الشباب.
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