صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام جلسة الأثنين

اختتمت المؤشرات الكويتية تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع جماعي، مدعومة بنمو 7 قطاعات.





وفي نهاية التعاملات صعد مؤشر السوق الأول 0.76 بالمائة، كما ارتفع المؤشران العام والرئيسي بنسبة 0.68 بالمائة و0.47 بالمائة على التوالي، عن مستويات أمس الأحد.









وتراجعت التداولات اليوم، إذ انخفضت السيولة إلى 19.93 مليون دينار، مقابل 22.03 مليون دينار بالأمس، كما تراجعت أحجام التداول عند 62.16 مليون سهم، مقارنة بـ 72.30 مليون سهم في الجلسة السابقة.





وارتفع خلال التعاملات 7 قطاعات أبرزها النفط والغاز بنسبة 1.49 بالمائة، بينما تراجع 3 قطاعات تقدمها العقار بنسبة 0.28 بالمائة.





وتصدر سهم آبار القائمة الخضراء في نهاية التعاملات بـ 10 بالمائة، بينما جاء التعمير على رأس الانخفاضات بـ12.50 بالمائة.





وتصدر الوطني المرتفع 1.04 بالمائة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 5.8 مليون سهم، وسيولة بقيمة 5.6 مليون ريال.