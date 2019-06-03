مؤشر البحرين يهبط 0.04% بختام جلسة اليوم

تراجع بورصة البحرين خلال تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من أسهم الاستثمار، لتسجل تراجعاً عقب الصعود السادس على التوالي.





وبنهاية التعاملات، نزل المؤشر العام للسوق بنسبة 0.04 بالمائة، إلى المستوى 1434.62 نقطة، خاسراً قدره 0.59 نقطة، على عكس الجلسة الماضية.













وتزايدت حجم التداولات إلى نحو 2.335 مليون سهم، وارتفعت السيولة إلى 472 ألف دينار، مقابل 1.563 مليون سهم، بسيولة إجمالية وصلت إلى 388.4 ألف دينار.





وسجل رأس المال السوقي للبورصة بجلسة اليوم نحو 8.897 مليار دينار، مقابل نحو 8.901 مليار دينار بالجلسة الماضية، فاقدة 4 ملايين دينار.





وتراجع سهم جي اف اتش 1.21 بالمائة، ليقود قطاع الاستثمار بنحو 1.33 بالمائة.





على الجانب الأخر، كانت أبرز الأسهم الصاعدة زين البحرين 1.45 بالمائة، والبحرين الوطنية القابضة 0.37 بالمائة.





وارتفع قطاع الخدمات 0.03 بالمائة، وقطاع التأمين بنسبة 0.09 بالمائة.





وأوضحت البورصة البحرينية، أنه في حال مصادفة أول أيام عيد الفطر يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو/ حزيران 2019؛ فإن بورصة البحرين ستُعطِّل رسمياً خلال هذا اليوم واليومين التاليين له، على أن يعاود العمل يوم الأحد الموافق 9 يونيو/حزيران 2019.





أما في حال مصادفة أول أيام عيد الفطر يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو/حزيران 2019؛ فإن بورصة البحرين ستُعطِّل رسمياً خلال هذا اليوم واليومين التاليين له، على أن يعاود العمل يوم الاثنين الموافق 10 يونيو/حزيران 2019.





ومن المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 يونيو/حزيران، إلا أن بعض الحسابات الفلكية ترجحه في الأربعاء المقبل الموافق 5 يونيو/حزيران؛ وهو ما سيتم تحديده عند رؤية الهلال مساء اليوم الاثني