ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

التعليم تعلن أرقام ونسب مشاركة طلاب الصف الأول الثانوي فى الامتحان الإليكترونى

الإثنين 03/يونيو/2019 - 02:11 م
التعليم تعلن أرقام ونسب مشاركة طلاب الصف الأول الثانوي فى الامتحان الإليكترونى
وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
Advertisements
طباعة
ريم محمود
 
Advertisements
أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الممتحنين إلكترونيا بالصف الأول الثانوى في اللغة العربية 119,009 طالب وطالبة، وفي الأحياء 411.053 طالب وطالبة، وفي اللغة الأجنبية الثانية 431.155، وفي الجغرافيا 434.404 طالب و طالبة. 


وأضافت الوزارة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة التعليم اليوم الإثنين بديوان عام الوزارة، أن عدد الطلاب الذين امتحنوا إلكترونيا فى الرياضيات 432.062 طالب وطالبة، وفي الفلسفة والمنطق 436.382 طالب وطالبة، وفي الفيزياء 473.121 ، وفي التاريخ 476.190 طالب وطالبة ، وفي الكيمياء 479.245 واللغة الاجنبية الأولى 479.523 طالب وطالبة.
Advertisements
المزيد عن: وزارة التعليم أخبار مصر أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
-
x
17:30
-
الإكوادور
أوكرانيا
-
x
17:30
-
بنما
السنغال
-
x
20:30
-
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
سموحة
حرس الحدود
-
x
22:00
-
الزمالك