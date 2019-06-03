التعليم تعلن أرقام ونسب مشاركة طلاب الصف الأول الثانوي فى الامتحان الإليكترونى
الإثنين 03/يونيو/2019 - 02:11 م
ريم محمود
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أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الممتحنين إلكترونيا بالصف الأول الثانوى في اللغة العربية 119,009 طالب وطالبة، وفي الأحياء 411.053 طالب وطالبة، وفي اللغة الأجنبية الثانية 431.155، وفي الجغرافيا 434.404 طالب و طالبة.
وأضافت الوزارة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة التعليم اليوم الإثنين بديوان عام الوزارة، أن عدد الطلاب الذين امتحنوا إلكترونيا فى الرياضيات 432.062 طالب وطالبة، وفي الفلسفة والمنطق 436.382 طالب وطالبة، وفي الفيزياء 473.121 ، وفي التاريخ 476.190 طالب وطالبة ، وفي الكيمياء 479.245 واللغة الاجنبية الأولى 479.523 طالب وطالبة.
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