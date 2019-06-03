التعليم تعلن أرقام ونسب مشاركة طلاب الصف الأول الثانوي فى الامتحان الإليكترونى

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الممتحنين إلكترونيا بالصف الأول الثانوى في اللغة العربية 119,009 طالب وطالبة، وفي الأحياء 411.053 طالب وطالبة، وفي اللغة الأجنبية الثانية 431.155، وفي الجغرافيا 434.404 طالب و طالبة.







