فيراري تكشف عن سيارة هجين بمواصفات خارقة

كشفت شركة فيراري عن سيارتها الرياضية SF90 Stradale الخارقة، بمواصفات خارقة.





وأوضحت الشركة الإيطالية أن السيارة السوبر رياضية SF90 Stradale الجديدة تعتمد على سواعد محرك احتراق داخلي V8 مع ثلاثة محركات كهربائية بقوة إجمالية 730 كيلووات/1000 حصان.





وبحسب الحاجة ووضع القيادة يتصل محركان كهربائيان على المحور الأمامي وآخر على المحور الخلفي مع المحرك التربو سعة 4 لتر، وهو ما يجعل من السيارة رباعية الدفع.





وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة السوبر رياضية SF90 Stradale من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 2.5 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 340 كلم/س. ويتولى عملية نقل الحركة ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 8 سرعات.





ويبلغ مدى السير الكهربائي لسيارة فيراري الجديدة 25 كلم؛ حيث يتولى دفعها المحركان الكهربائيان على المحور الأمامي وبسرعة قصوى 135 كلم. وفي المقصورة الداخلية يوجد نظام بدء بدون مفتاح، ومجموعة أجهزة رقمية مزودة بشاشة عالية الدقة HD قياس 16 بوصة.





ولم تفصح فيراري عن أية معلومات تتعلق بموعد طرح أو أسعار أيقونتها السوبر رياضية SF90 Stradale الهجين.