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القوات الجوية الهندية تعثر على خمس جثث في جبال الهيمالايا

الإثنين 03/يونيو/2019 - 01:03 م
القوات الجوية الهندية تعثر على خمس جثث في جبال الهيمالايا
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عثر طيارو القوات الجوية الهندية على خمس جثث في جبال الهيمالايا الهندية، أثناء عمليات البحث عن ثمانية من متسلقي الجبال الذين فقدوا منذ أسبوع.

وقال حاكم المقاطعة الدكتور فيجاي كومار جوجداندي، إنه تم العثور على الجثث، اليوم الاثنين قبل تعليق عملية إنقاذ في ولاية أوتارانتشال الشمالية بسبب تساقط الثلوج بغزارة والرياح الشديدة.

وأضاف "جوجداندي"، أن عملية البحث عن المتسلقين الثلاثة الآخرين ستستأنف يوم الثلاثاء. مشيرًا إلى أن المسؤولين يتشاورون مع الجيش الهندي حول كيفية استعادة الجثث.

وأكد "جوجداندي"، أن أربعة متسلقين بريطانيين تم إنقاذهم من معسكر القاعدة يوم الأحد تلقوا الإسعافات الأولية في المستشفى وتم إطلاق سراحهم.
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