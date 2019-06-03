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فان دايك أفضل لاعب في نهائي دوري الأبطال

الإثنين 03/يونيو/2019 - 01:08 م
فان دايك أفضل لاعب في نهائي دوري الأبطال
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الفجر الرياضي
 
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أعلن الموقع الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، عن أفضل لاعب في المباراة النهائية بين ليفربول وتوتنهام التي حقق بها الريدز اللقب السادس في تاريخه بهدفين دون رد في شباك السبيرز يوم السبت الماضي.

وقال الموقع الرسمي إن فيرجيل فان دايك، قلب دفاع ليفربول هو نجم الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول ضم فان دايك في يناير 2018 مقابل 75 مليون يورو من ساوثهامبتون.

يذكر أن فان دايك يتواجد ضمن التشكيلة المثالية التي تضم 20 لاعبا وكشف عنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمس .

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