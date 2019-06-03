أمن القليوبية يكشف غموض مقتل سائق توك توك وإلقاء جثته وسط زراعات التين بالخانكة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض إختفاء سائق توك توك 14 عاما والعثور علي جثته ملقاه وسط زراعات التين بالخانكة، حيث تبين ان صديق وجار المجني عليه إستعان بأثنين اخرين وإستدرجوه لسرقة مركبة التوك توك الخاصة به وقتلوه وتخلصوا من الجثة وفروا هاربين،وألقي القبض علي المتهمين وجري نقل الجثة للمشرحه وتولت النيابة التحقيق والتي امرت بحبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيق والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي لها.





تلقي العميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب بلاغا من ر ح ع سائق بغياب نجله ب ر ح 14 سنة سائق توك توك عقب خروجه للعمل علي مركبة التوك توك خاصته.. ولم يتهم أحد بالتسبب في غيابه.









وأخطر اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية الذي أهتم بالبلاغ وقرر تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الحادث بإشراف اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي ورئاسة العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية حيث وردت معلومات لضباط فريق البحث مفادها قيام كل من م ع عاطل ( جار المتغيب ) وع م ا حلاق وع ر س عامل معماري "صديقا المتهم الاول " بمرافقة المتغيب واستقلال مركبة التوك توك خاصته في وقت معاصر لاختفائه.













وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اقروا بقيامهم بالاتفاق فيما بينهم علي استدراج المجني عليه وسرقة مركبة التوك توك خاصته.









وفي سبيل تنفيذ ذلك قام المتهم الأول الذي تربطه به علاقة صداقة وجيرة بطلب توصيله بمركبة التوك توك الي مدينة العبور لقضاء بعض مستلزمات زفاف شقيقته ولدي وصولهم لمنطقة أبوزعبل – دائرة مركز الخانكة استقل معهما المتهمان ( الثاني والثالث ) المركبة بحجة التوجه معهما لمدينة العبور وحال وصولهم لمنطقة العكرشة دائرة مركز الخانكة.. واثناء سيرهم بناحية ارض التين قام المتهم الأول بخنق المجني عليه باستخدام شال قماش اعده سلفًا واجهز عليه عقب ذلك باستخدام سلاح ابيض مطواه وطعنه بطعنه في الرقبة واخري بالظهر حتي وافته المنية وقاموا بالتخلص من الجثة بإلقائها وسط زراعات التين بذات المنطقة وتولي المتهم الثالث قيادة مركبة التوك توك وفروا هاربين





جري بإرشاد المتهمين العثور علي جثة المجني عليه بالمكان المشار اليه عاليه والتحفظ عليها تحت تصرف النيابه وبإرشاد المتهم الثاني جري ضبط السلاح الأبيض المستخدم ( مطواه )







