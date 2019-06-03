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حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل بجميع المحافظات

الإثنين 03/يونيو/2019 - 01:06 م
حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل بجميع المحافظات
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هبة عبد الحفيظ
 
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قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملات مكبرة؛ لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات على الأراضي، حيث تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، وتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل.

ففي مديرية أمن أسوان تم تأمين تنفيذ 21 قرار إزالة لحالات تعدى متنوعة، و49 قرار إزالة لحالات تعدى على الأراضي الزراعية بدائرة قسم شرطة الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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