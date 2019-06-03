بمناسبة عيد الفطر.. "الأورمان" تدعم زواج 32 عروسة يتيمة بالفيوم

أعلن اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية بمناسبة عيد الفطر المبارك وتحت رعاية اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، تساهم فى تنمية المجتمع المصرى فى مجال الرعاية الاجتماعية وذلك من خلال مساعدة زواج لـ 32 عروسة يتيمة فى مراكز محافظة الفيوم وذلك لكل فتاة يتيمة مقبلة على الزواج في إتمام زفافهن.





وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف إلى إدخال الفرحة والسرور عليهم وعلى أسرهن بإتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن في بناء بيت الزوجية واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.





وأوضح اللواء ممدوح شعبان أن دعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات حيث نجحت حتى الآن في دعم إتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات في جميع مراكز محافظة الفيوم (إبشواى – إطسا – سنورس – طامية – الفيوم – يوسف الصديق).





والجدير بالذكر أن مكتب الأورمان بمحافظة الفيوم انتهى من توزيع عدد (24) ألف كرتونة مواد غذائية، وتوزيع عدد (56) ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا فى قرى ونجوع ومدن مراكز المحافظة.



