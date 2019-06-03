محافظ كفر الشيخ: لأول مرة توفير مكنسة أتربة حديثة لدعم منظومة النظافة

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه تم توفير مكنسة أتربة من أحدث أنواع المكانس وهي عبارة عن فرشة لتنظيف الشوارع بشكل ميكانيكي بتحكم الكتروني وليس كهربائي، لأول مرة في محافظة كفر الشيخ، وتقوم بكنس التربة وقلبها في سيارة النظافة، هذا بالإضافة الى توفير طقم فرش من خلال الشركة الموردة بالمجان كقطع غيار أساسية.





أكد محافظ كفر الشيخ، ان هذه هى المكنسة الأولى من نوعها فى محافظة كفر الشيخ، دعمًا للنظافة بمدينة كفرالشيخ، لافتًا أنه سيتم توفير مكنسة لكل مركز ومدينة في المراحل القادمة، وكانت بداية بتشغيل هذا النوع الحديث من المكانس فى عاصمة المحافظة، لتكون إضافة كبيرة لمنظومة النظافة بالمدينة لصالح تحسين الخدمات ورفع كفاءة النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.



