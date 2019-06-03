مسؤولون أفغان: مقتل 5 وإصابة 10 في انفجار حافلة بكابول

ذكر مسؤولين أفغان، أن قنبلة لاصقة مثبتة في حافلة قد انفجرت في العاصمة كابول، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 10.

ذكر مسؤولين أفغان، أن قنبلة لاصقة مثبتة في حافلة قد انفجرت في العاصمة كابول، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 10.

وقال نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن هجوم اليوم الاثنين استهدف حافلة تقل موظفين حكوميين.

وقال نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن هجوم اليوم الاثنين استهدف حافلة تقل موظفين حكوميين.