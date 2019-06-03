عصام سعد يهنئ أهالي الفيوم بعيد الفطر المبارك

قدم اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، التهنئة لمواطني الفيوم بمناسبة عيد الفطر المبارك.





وقال فيها: يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن القيادات الشعبية والسياسية والتنفيذية بمحافظة الفيوم، أن أقدم أسمى آيات التهاني لأهالي الفيوم الكرام بمناسبة عيد الفطر المبارك داعيا الله عز وجل ان يعود عليكم وعلي الأمة الإسلامية بالخيرواليمن والمسرَّات.



