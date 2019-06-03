عصام سعد يهنئ أهالي الفيوم بعيد الفطر المبارك
الإثنين 03/يونيو/2019 - 12:56 م
ريهام على
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قدم اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، التهنئة لمواطني الفيوم بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال فيها: يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن القيادات الشعبية والسياسية والتنفيذية بمحافظة الفيوم، أن أقدم أسمى آيات التهاني لأهالي الفيوم الكرام بمناسبة عيد الفطر المبارك داعيا الله عز وجل ان يعود عليكم وعلي الأمة الإسلامية بالخيرواليمن والمسرَّات.
ويعود علي مصرنا الغالية باليمن والبركات ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والإستقرار ويوفق قياداتنا الي ما فيه خير البلاد والعباد في ظل القيادة الرشيدة للسيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
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