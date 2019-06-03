ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عصام سعد يهنئ أهالي الفيوم بعيد الفطر المبارك

الإثنين 03/يونيو/2019 - 12:56 م
عصام سعد يهنئ أهالي الفيوم بعيد الفطر المبارك
Advertisements
طباعة
ريهام على
 
Advertisements
قدم اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، التهنئة لمواطني الفيوم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال فيها: يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن القيادات الشعبية والسياسية والتنفيذية بمحافظة الفيوم، أن أقدم أسمى آيات التهاني لأهالي الفيوم الكرام بمناسبة عيد الفطر المبارك داعيا الله عز وجل ان يعود عليكم وعلي الأمة الإسلامية بالخيرواليمن والمسرَّات.

ويعود علي مصرنا الغالية باليمن والبركات ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والإستقرار ويوفق قياداتنا الي ما فيه خير البلاد والعباد في ظل القيادة الرشيدة للسيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
Advertisements
المزيد عن: عيد الفطر المبارك أخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
-
x
17:30
-
الإكوادور
أوكرانيا
-
x
17:30
-
بنما
السنغال
-
x
20:30
-
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
سموحة
حرس الحدود
-
x
22:00
-
الزمالك