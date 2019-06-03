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مركبة "المارلبورو" تسقط في قبضة مرور الجوف

الإثنين 03/يونيو/2019 - 12:54 م
مركبة المارلبورو تسقط في قبضة مرور الجوف
صورة تعبيرية
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الفجر السعودي
 
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تمكنت إدارة مرور منطقة الجوف، اليوم الاثنين، من ضبط إحدى المركبات، بعد قيام سائقها بتعديل هيكلها مخالفًا بذلك نظام المرور، حيث يمنع النظام أي إجراء أو تعديل على هيكل المركبة.

وتمَّ حجز المركبة تمهيدًا لعرض سائقها على الهيئة المرورية، لتشديد العقوبة بحقه.

وحذَّرت الإدارة في الوقت نفسه من مخالفه نظام المرور، مطالبة السائقين بالالتزام بتعليمات المرور، مؤكدة أنها ستتعامل وبكل حزم وبشكل فوري لإيقاف المخالفين، متمنية  السلامة للجميع.

يأتي ذلك ضمن الجهود التي يبذلها مرور الجوف في رصد المخالفين للأنظمة، وتطبيق اللوائح والإجراءات المتبعة في حق المخالفين.

وقام صاحب المركبة بكتابة اسم ماركة السجائر الشهيرة «مارلبورو» ورسم حصانًا بحجم كبير على هيكل سيارته.

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