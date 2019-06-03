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وول ستريت جورنال: الحفاظ على الخصوصية الإلكترونية قضية خاسرة

الإثنين 03/يونيو/2019 - 12:53 م
وول ستريت جورنال: الحفاظ على الخصوصية الإلكترونية قضية خاسرة
صورة أرشيفية
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هديل هاشم
 
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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن محاولة أن تحمي نفسك من متتبعي البيانات على الإنترنت يبدو مثل الحرث في الماء.

وذكرت الصحيفة: "تخلص من المعلنين بطريقة ما، وسريعا سيجدون طريقا آخر للوصول إليك".

يأتي ذلك على الرغم من أن إطلاق "فيسبوك وجوجل" مبادرات جديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية لضمان خصوصية تصفح الإنترنت.

ونشرت الصحيفة نصائح لحماية البيانات الشخصية على الهواتف والحواسيب منها اغلاق أدوات تاريخ تتبع موقعك على جهاز الكمبيوتر أو على تطبيقات جوجل على هاتفك. 

وعلى فيسبوك، واستخدم دائما إعدادات فيسبوك للحد من الإعلانات، وتأكد من إغلاق تتبع الإعلانات في تطبيقات جهاز آيفون أو أندرويد إلى جانب إغلاق تتبع الموقع على جميع التطبيقات التي تتتبع موقعك.

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المزيد عن: وول ستريت جورنال خصوصية بيانات
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