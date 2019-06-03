ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على موعد صرف الدفعة الـ19 من حساب المواطن

الإثنين 03/يونيو/2019 - 12:43 م
تعرف على موعد صرف الدفعة الـ19 من حساب المواطن
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

لم يتبق سوى أسبوع واحد فقط على إيداع الدفعة الجديدة وهي الدفعة التاسعة عشرة من الدعم في حساب المواطن، لمن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق.

ويتم صرف دعم حساب المواطن، بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، بما يعني أنه سيتم صرف الدفعة 19 يوم الاثنين الموافق 10 يونيو.

وأوضح برنامج حساب المواطن في وقت سابق أنه سيتم صرف الدفعة الجديدة وهي الدفعة الـ19 يوم الاثنين 10 يونيو من الشهر المقبل.

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
-
x
17:30
-
الإكوادور
أوكرانيا
-
x
17:30
-
بنما
السنغال
-
x
20:30
-
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
سموحة
حرس الحدود
-
x
22:00
-
الزمالك