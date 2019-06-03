الأهلي ينعي والد أكرم توفيق
الإثنين 03/يونيو/2019 - 12:49 م
علي نبوي
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ينعي محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ببالغ الحزن والأسى والد الكابتن أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم والمعار لفريق الجونة.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته والهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.
“وإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ”
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