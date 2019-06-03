القبض على 3 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط 3 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية، بقصد استخدامها فى التشاجر مع آخرين.





وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى، بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بإعداد المتهمين أسلحة نارية بقصد التشاجر مع أخرين، لخلافات على تقسيم المياه.



