القبض على 3 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية في الإسكندرية
الإثنين 03/يونيو/2019 - 12:48 م
محمد رجب - دينا حسن
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط 3 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية، بقصد استخدامها فى التشاجر مع آخرين.
وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى، بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بإعداد المتهمين أسلحة نارية بقصد التشاجر مع أخرين، لخلافات على تقسيم المياه.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم 2 بندقية خرطوش، و11 طلقة خرطوش من ذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا بجلبهم الأسلحة من محل إقامتهم بدائرة مركز أبو المطامير، تمهيدًا لاستخدامها فى التشاجر مع جيرانهم فى الأرض الزراعية، لفرض نفوذهم وسيطرتهم بالمنطقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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