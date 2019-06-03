محافظ القليوبية يفاجىء المعامل المركزية ومستشفى الصدر ببنها (فيديو وصور)

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اجري الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، جولة مفاجئة للمعامل المركزية التابعة لمديرية الصحة بالقليوبية والتي تقوم بكافة التحاليل الطبية وتعد صرح طبى متميز ليكون قبلة المرضى بالمحافظة وعدد من المحافظات المجاورة.





وتفقد المحافظ الدور الأول بالمعامل والمخصص لتحاليل الدم حيث تفقد المعمل للوقوف علي سير العمل به والتأكد من الدقة التي يتوجب مراعاتها في استخراج التحاليل وتدبير النواقص الطبية المطلوبة للمعامل لممارسة عملها على الوجه الأمثل بما يعود بالإيجاب على صحة المواطنين.





كما تفقد معمل المياه والذي يقوم بتحليل المياه بجميع أنواعها للتأكد من صلاحيتها وإرسال النتائج للجهات المختصة كما تفقد ايضا معمل الأغذية والذي يقوم بأخذ العينات من الأطعمة المستوردة والمصنعة محليًا للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والعالمية وذلك بإجراء عدد من الفحوص منها فحص الأغذية للمواد المضافة (طبيعية أم صناعية ) مثل الألوان، المواد الحافظة والكشف عن الغش فى عينات بعض المواد الغذائية مثل الملح واللبن والخل بالإضافة الي رصد مصادر التلوث.









وأوصى المحافظ مسؤولي المعامل بإعداد تحليل إحصائي شهري لتقييم الأغذية والمياه غير المطابقة للمواصفات، حتى يكون للمعامل دور رقابي على منع دخول وبيع هذه المنتجات، وتقييم نتائج صرف الشركات الغير مطابقة حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التعامل مع هذه الشركات.



وفي إطار المتابعة المستمرة لتطوير منظومة الصحة بالمحافظة بما يساهم فى تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، كما تفقد مستشفي الصدر ببنها للوقوف على الخدمات الصحية المقدمة للمرضي وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.





حيث تفقد العيادات الخارجية وقسم الأشعة والمعامل واستم الي المرضي لإستطلاع آرائهم فى جودة الخدمة الطبية المقدمة.





رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة وحمدى سلامة رئيس مدينة بنها ومدير المعامل المركزية ومدير المستشفي وذلك في إطار حرصه على النهوض بالقطاع الصحي وتقديم خدمة لائقة للمواطنين والتخفيف عن المرضى والحد من آلامهم ومعانتهم.