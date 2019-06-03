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أسعار الأسماك اليوم الاثنين 3- 6 - 2019 بمحافظة الدقهلية

الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:46 ص
أسعار الأسماك اليوم الاثنين 3- 6 - 2019 بمحافظة الدقهلية
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محمد كشك
 
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.إستقرت أسعار الأسماك، اليوم الاثنين في اسواق الأسماك في محافظة الدقهلية،

حيث سجل سعر كيلو السمك البلطي الكبير"35جنيه ا، وسجل سعر السمك البلطي الصغير نحو 25 جنيهًا، ووصل سعر كيلو السمك البياض لـ45 جنيهًا

وسجل سعر السمك الحوت ٣٥ جنيهًا، وبلغ سعر كيلو سمك الذُمار 29 جنيهًا، وسجل سعر السمك البورى 45 الي 120جنيهًا.
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