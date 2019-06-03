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أسعار اللحوم اليوم الاثنين 3 - 6- 2019 بمحافظة الدقهلية

الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:44 ص
أسعار اللحوم اليوم الاثنين 3 - 6- 2019 بمحافظة الدقهلية
صورة أرشيفية
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محمد كشك
 
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استقرت أسعار اللحوم فى محافظة الدقهلية فى"الشوادر ومنافذ البيع" االيوم الاثنين حيث سجل سعر الكيلو الواحد نحو من 120 الى 150 جنيهًا،، وذلك وفقا لنسبة الدهون فى الكيلو، وبلغ سعر كيلو اللحمة الضآن نحو 140 جنيهًا.

ووصلت أسعار اللحوم سجلت 140 جنيهًا لكيلو الضأن، بينما سجل سعر كيلو المشفي 120 جنيهًا، والكندوز 120 جنيهًا، والعجالي 130 جنيهًا للكيلو.

وسعر اللحم البرازيلي من 70 إلى 80 جنيهًا للكيلو، فيما وصل سعر اللحم السوداني من 75 إلى 80 جنيهًا، بينما يصل سعر الضأن المستورد يتراوح من 60 إلى 80 جنيهًا، وبالنسبة لسعر الكبدة المجمدة 30 جنيهًا، ويصل سعر الكبدة البلدي 130 جنيهًا.
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