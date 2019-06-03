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ضبط أحد العناصر الإجرامية بحوزته 300 طربة حشيش في الغربية

الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:44 ص
ضبط أحد العناصر الإجرامية بحوزته 300 طربة حشيش في الغربية
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، بمحافظة الغربية، سبق اتهامه فى قضيتى "مخدرات"، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد، والسجن 10 سنوات فى قضيتى "مخدرات"، وأخر بحوزتهما 300 طربه حشيش.


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية، تم ضبطه وبرفقته أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، وذلك حال استقلالهما سيارة خاصة بشقيقه بكمين الدفرة بدائرة مركز شرطة طنطا، وبحوزتهما " 300 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 60 كيلو جرام، مبلغ مالى، 4 هواتف محمول".



وبمواجهة الأول أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الإتجار، وأن الثانى يعاونه نظير أجر مادى، وأيد الثانى ماجاء بأقوال الأول، والمبلغ المادى من متحصلات الإتجار، واستخدامهما السيارة والهواتف المحمولة فى النقل وترويج المواد المخدرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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