ضبط أحد العناصر الإجرامية بحوزته 300 طربة حشيش في الغربية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، بمحافظة الغربية، سبق اتهامه فى قضيتى "مخدرات"، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد، والسجن 10 سنوات فى قضيتى "مخدرات"، وأخر بحوزتهما 300 طربه حشيش.









عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية، تم ضبطه وبرفقته أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، وذلك حال استقلالهما سيارة خاصة بشقيقه بكمين الدفرة بدائرة مركز شرطة طنطا، وبحوزتهما " 300 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 60 كيلو جرام، مبلغ مالى، 4 هواتف محمول".











