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المجلس العسكري السوداني: ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار

الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:50 ص
المجلس العسكري السوداني: ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار
المجلس العسكري السوداني
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وكالات
 
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اتهم المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان اليوم الخميس المحتجين بالاستيلاء على مركبة تخص قوات الدعم السريع وقال إن "ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار".

 

 

وقال متحدث عسكرى فى بيان بثته قنوات تلفزيونية، منها التلفزيون الرسمى، إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد العناصر المنفلتة فى موقع الاعتصام.


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المزيد عن: موقع الاعتصام المجلس العسكري السوداني الثوار الاعتصام
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