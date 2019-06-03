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أسعار البلح اليوم الاثنين 3 -6 -2019 بمحافظة الدقهلية

الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:42 ص
أسعار البلح اليوم الاثنين 3 -6 -2019 بمحافظة الدقهلية
صورة أرشيفية
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محمد كشك
 
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رصدت الفجر استقرار أسعار البلح اليوم الاثنين بمحافظة الدقهلية، استقرارا في التعاملات، حيث سجل البلح الإبريمي ما بين ١٢و ٤٢جنيها للكيلو، والبلح الشامي ما بين ١٢ و٢٠ جنيهات للكيلو.

فيما سجل سعر البلح السكوتي ما بين ٢٠ الي ٢٥ جنيهًا للكيلو، والبلح الأسواني سجل ما بين 8 و12 جنيهًا للكيلو، وبلح الجنديلة سجل ما بين و16 و٣٠جنيهًا للكيلو، بينما سجل بلح قرن الغزال ما بين 35 و40 جنيهًا للكيلو.

أما بلح العينات فسجل ما بين 9 و17 جنيهًا للكيلو، وسجل بلح البان ما بين 8 و18 جنيهًا للكيلو، أما بلح وردة فسجل ما بين 9 و17 جنيهًا للكيلو، وبلح برتمودة فسجل 7 و12 جنيهًا للكيلو.
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