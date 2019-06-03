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أسعار الخضروات اليوم الاثنين 3-5-2019 بمحافظة الدقهلية

الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:41 ص
أسعار الخضروات اليوم الاثنين 3-5-2019 بمحافظة الدقهلية
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محمد كشك
 
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اسنقرت الأسعار في اسوق الخضروات فى محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين حيث وصل سعر كيلو الطماطم ما بين 5 إلي 6 جنيهات، البطاطس ٥ جنيهات، البصل 3 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 10 جنيها، البامية 20 جنيها، الليمون ما بين 18 الى 20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات، الخيار 8 جنيهات، الثوم 23 جنيها، الفلفل 5 جنيهات، الباذنجان 7 جنيهات، الملوخية 7 جنيهات، الكوسة 5 جنيهات، الفلفل الألوان 10 جنيهات، الفلفل البلدي 6 جنيهات، الجزر 7 جنيهات، البطاطا 6 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات.

كما بلغ سعر حزمة الخس 10 جنيهات، وخس “كابوتشي” بـ4جنيهات، والفجل الصيني بـ3 جنيهات، والبروكلي بـ5 جنيهات.
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