أسعار الخضروات اليوم الاثنين 3-5-2019 بمحافظة الدقهلية

اسنقرت الأسعار في اسوق الخضروات فى محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين حيث وصل سعر كيلو الطماطم ما بين 5 إلي 6 جنيهات، البطاطس ٥ جنيهات، البصل 3 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 10 جنيها، البامية 20 جنيها، الليمون ما بين 18 الى 20 جنيها.





وبلغ سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات، الخيار 8 جنيهات، الثوم 23 جنيها، الفلفل 5 جنيهات، الباذنجان 7 جنيهات، الملوخية 7 جنيهات، الكوسة 5 جنيهات، الفلفل الألوان 10 جنيهات، الفلفل البلدي 6 جنيهات، الجزر 7 جنيهات، البطاطا 6 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات.



