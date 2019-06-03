محمد نوار: الإذاعة جزء لايتجزأ من تاريخ مصر (فيديو)
الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:40 ص
رقية جمال
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قال محمد نوار، رئيس الإذاعة، إن الإذاعة المصرية تاريخ من العطاء، وهي جزء لا يتجزأ من تاريخ مصر، وكانت موجودة في جميع الأحداث والمواقف الكبرى.
وأضاف "نوار"، خلال حواره ببرنامج "من القاهرة" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن ثورة 23 يوليو 1952 كانت نقلة نوعية حقيقية في تاريخ الإذاعة المصرية وميلاد جديد لها؛ لكون بيان الثورة التاريخي تم إذاعته بصوت الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كان تحول كبير أذن بميلاد جديد للإذاعة المصرية.
وتابع، أن الإذاعة المصرية كان لها دور كبير في الحروب في حرب 56 ساندت الثورة والرئيس جمال عبد الناصر، وحشد الجماهير حتى تمكنا من النصر، وكان لها دور كبير في نصر أكتوبر 1973، مؤكدًا أن الأغنية لها دور كبير في حياة الشعوب، وتؤريخ لتاريخ الشعوب، وتساعد في بناء وهدم الأمم.
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