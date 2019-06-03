ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد نوار: الإذاعة جزء لايتجزأ من تاريخ مصر (فيديو)

الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:40 ص
محمد نوار: الإذاعة جزء لايتجزأ من تاريخ مصر (فيديو)
Advertisements
طباعة
رقية جمال
 
Advertisements
قال محمد نوار، رئيس الإذاعة، إن الإذاعة المصرية تاريخ من العطاء، وهي جزء لا يتجزأ من تاريخ مصر، وكانت موجودة في جميع الأحداث والمواقف الكبرى.

وأضاف "نوار"، خلال حواره ببرنامج "من القاهرة" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن ثورة 23 يوليو 1952 كانت نقلة نوعية حقيقية في تاريخ الإذاعة المصرية وميلاد جديد لها؛ لكون بيان الثورة التاريخي تم إذاعته بصوت الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كان تحول كبير أذن بميلاد جديد للإذاعة المصرية.

وتابع، أن الإذاعة المصرية كان لها دور كبير في الحروب في حرب 56 ساندت الثورة والرئيس جمال عبد الناصر، وحشد الجماهير حتى تمكنا من النصر، وكان لها دور كبير في نصر أكتوبر 1973، مؤكدًا أن الأغنية لها دور كبير في حياة الشعوب، وتؤريخ لتاريخ الشعوب، وتساعد في بناء وهدم الأمم.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
-
x
17:30
-
الإكوادور
أوكرانيا
-
x
17:30
-
بنما
السنغال
-
x
20:30
-
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
سموحة
حرس الحدود
-
x
22:00
-
الزمالك