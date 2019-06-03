اليويفا يقرر استخدام تقنية الفيديو في دوري الأمم الأوروبية

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إنه سيستعين بتقنية حكم الفيديو المساعد في نهائيات دوري الأمم في البرتغال هذا الأسبوع.





واستخدمت هذه التقنية في كأس العالم 2018 في روسيا وفي أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.





وسيتم الاستعانة بها في الدوري الإنجليزي الممتاز اعتبارا من الموسم المقبل.





وأطلع الاتحاد القاري مدربي منتخبات البرتغال وإنجلترا وسويسرا وهولندا على كيفية استخدام هذه التقنية في أبريل الماضي ورحب جاريث ساوثجيت مدرب الأسود الثلاثة باستخدامها.



