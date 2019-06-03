رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الفطر

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هنأ الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنيا أن يعيد الله تلك الأيام المباركة على مصر والأمة العربية بالخير واليمن والبركات.



كما تقدم رئيس جامعة كفر الشيخ، بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك لطلاب الجامعة والنواب وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والعاملين بالجامعة.