أسعار الدواجن اليوم الاثنين 3-5-2019 في الدقهلية

استقرت أسعار الدواجن في أسواق محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين بجميع الأسواق على مستوى المحافظة.





وسجل سعر القطاعي للدواجن البيضاء نحو 35 جنيهًا، وسجل سعر البط 55 جنيهًا، كما تشهد المحافظة، خلال تعاملات اليوم استقرارا في أسعار البيض، حيث بلغ سعر كارتونة البيض الأحمر 35 جنيهًا، وكرتونة البيض الأبيض 40 جنيها.



