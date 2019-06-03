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أسعار الدواجن اليوم الاثنين 3-5-2019 في الدقهلية

الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:39 ص
أسعار الدواجن اليوم الاثنين 3-5-2019 في الدقهلية
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محمد كشك
 
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استقرت أسعار الدواجن في أسواق محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين بجميع الأسواق على مستوى المحافظة.

وسجل سعر القطاعي للدواجن البيضاء نحو 35 جنيهًا، وسجل سعر البط 55 جنيهًا، كما تشهد المحافظة، خلال تعاملات اليوم استقرارا في أسعار البيض، حيث بلغ سعر كارتونة البيض الأحمر 35 جنيهًا، وكرتونة البيض الأبيض 40 جنيها.

وبحسب التجار، بلغ سعر بيض مائدة أحمر كبير 31 جنيهًا، وبيض أبيض مائدة كبير 32 جنيهًا، بيض بلدي 35 جنيهًا للكرتونة التي تحتوي على 30 بيضة.
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